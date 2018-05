Theater in der Josefstadt: Ein lehrreicher Gott des Gemetzels

Manchmal wird es nach Kaskaden von Wortgefechten für Augenblicke still im Theater in der Josefstadt – etwa wenn der bullige Kleinunternehmer Michel Houillé (Markus Bluhm) seiner Frau, Véronique (Judith Rosmair), verbieten will, dass sie Rum trinkt, dem er selbst zuspricht, den er zuvor auch zwei Besuchern angeboten hat. Dann dehnt sich die Zeit, Körperhaltung und Blicke des Paares deuten an, dass sich hier ohne Worte ein langerprobtes Drama des Alkoholismus abspielt. Diese Frau, die ihr Engagement für die Dritte Welt, ihr dazupassendes Buchprojekt über Darfur und zivile Umgangsformen wie einen Ehrenpreis vor sich herträgt, hat offenbar Abgründe. Nicht nur penetrante Rechthaberei und Kontrollwut, sondern auch Sucht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2018)