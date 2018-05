"Revisor" im Sumpf der Kleinstadt

Sankt Petersburg, 19. April 1836: Im Alexandra-Theater wird die Komödie „Der Revisor“ uraufgeführt. Nikolaj Gogol spießt darin Schwächen auf, die sich als Vorurteil wohl auch durch diesen Text als speziell russische Unarten festgesetzt haben. In einer Kleinstadt fern vom Zentrum der Macht glauben korrupte Honoratioren, dass ein hoher Beamter zur Prüfung der Verwaltung eingelangt sei. Sie vermuten, dass der heruntergekommene, auf Durchreise befindliche Kleinbeamte Chlestakow dieser Revisor sei, umschwärmen ihn, bestechen ihn mit beträchtlichen Geldsummen. Auch die Frauen werfen sich ihm an den Hals. Wie zufrieden war der Dichter mit der Uraufführung? Gar nicht. Es war ihm „so schwer, so seltsam ums Herz“. Zu viel Vaudeville, zu wenig Wahrheit sah er auf der Bühne. Vor allem der Hauptdarsteller sei durchgefallen.

Sankt Pölten, 4. Mai 2018: Im Landestheater Niederösterreich hat „Der Revisor“ unter Regie von Sandy Lopičić Premiere. Der bosnisch-österreichische Theatermacher, Musiker und Schauspieler, der sich von Graz aus erfolgreich aufmachte, den deutschsprachigen Raum zu erobern, hat den Text kräftig gekürzt, bearbeitet, mit aktuellen Gags geschmückt. Was hier in knapp zweieinhalb Stunden geboten wird, ist nicht nur schrille Posse, ein Gesamtkunstwerk aus Clownerie, Turnerei und schräger Musik, sondern auch eine Komödie, die der Wahrheit recht nahe kommt. Es hätte Gogol vielleicht sogar gefallen – dem Premierenpublikum gefiel es auf jeden Fall, wie man aus dem langen, herzlichen Applaus schließen kann.

Diese Stadt ist Sumpf und Abgrund

Wie also sieht dieses verkommene Russland Gogols aus (das hier auch unser verlottertes Österreich von heute ist – ausgerechnet ein Arzt setzt sich heftig qualmend über ein Rauchverbot hinweg)? Finster. Der Vorhang hebt sich, im Halbdunkel erkennt man, dass die Bühne von Michael Köpke als eine recht steile Schräge angelegt wurde, auf der die Darsteller sich trippelnd oder schlitternd bewegen und manchmal am Matsch kleben bleiben. Diese Stadt ist ein Sumpf und liegt zugleich am Abgrund. Noch mehr Artistik wird durch ein grobes Netz abverlangt, das gespiegelt zum Bühnenboden wie ein Dach nach oben zur Rampe hin befestigt ist.

Die Szene hellt sich etwas auf, hinter der Schräge zeigen sich Köpfe. Die Schauspieler und von Imre Lichtenberger Bozoki geleitete Musiker machen einen grotesken Eindruck sowie originelle Musik. Aus einer Klappe taucht der Stadthauptmann auf (Michael Scherff), geld-, geltungs- und machtgierigster unter den oberen zehn dieser Gemeinde, der nichtsdestotrotz am meisten Wert darauf legt, dass der Schein der Seriosität gewahrt werde. Er bringt die Schreckensmeldung: „Ein Revisor kommt in unsere Stadt.“ Nichts wird nunmehr so sein wie bisher.

Die Dinge nehmen ihren Lauf, weil trottelige Bürger (Tobias Artner als Dobtschinsksi, Hanna Binder als Bobtschinski, beide in Mehrfachrollen) das falsche Gerücht über den Prüfer in die Welt gesetzt haben. Es geht abwärts, am schnellsten schließlich, als der Stadthauptmann und dessen Frau (Katharina Haindl) vor dem Finale glauben, sie bewegten sich durch die Verlobung der Tochter (Josephine Bloéb) mit dem vermeintlichen Revisor Chlestakow (Tim Breyvogel) steil nach oben in noch bessere Gesellschaft. Die beiden Schauspielerinnen baden in der Kunst erotischen Heranschmeißens.

Ausgebeutete sind hier chancenlos

Chlestakows Gunst will jeder hier gewinnen. Lopičić reißt diese Szenen meist nur kurz an, alle kriegen ihren individuellen Auftritt. Es schmieren der Reihe nach Stadthauptmann, Richter, Postmeister, der Kurator der Armenanstalten, Bündel von Banknoten wechseln die Hände, fliegen wie absichtslos aus Klappen und durch die Luft. Auch die kleineren Fische steuern ein paar Rubel bei. Chancenlos sind die Ausgebeuteten, die sich hilfesuchend an Chlestakow wenden. Er hat dafür kein Ohr, noch weniger sein Diener, der auch weiß, wann es nach dem Abkassieren an der Zeit ist, abzuhauen. Jevgenij Sitochin spielt diesen Ossip wunderbar berechnend. Der könnte uns alles verkaufen.

Beeindruckend ist vor allem, wie Scherff und Breyvogel sich durch diesen Abend turnen und bei all den Späßen (zum Beispiel einem fantastischen Russischen Roulette) dennoch nicht auf gelegentliche Subtilität vergessen, etwa wenn der Stadthauptmann angestrengt über Vorgänge nachdenkt, die für ihn nicht zu begreifen sind, oder wenn Chlestakow immer wieder neu darüber staunt, was ihm hier zufällt. Wahrscheinlich glaubt er selbst bereits all seine Fantasien. Er ist Gogol, Dostojewski und Tschechow zugleich. Mindestens zwei von dessen „Drei Schwestern“ hat er geschrieben. Ehrenwort!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2018)