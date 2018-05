„2021 kommt die Kundry“

Fünfzehn Jahre ist es her, dass Wiener Melomanen auf diese Edelstimme aufmerksam wurden: Im Jänner 2003 sang eine junge Lettin, die sich ihre ersten Sporen im Ensemble des Staatstheaters Meiningen verdient hatte, die Lola in Mascagnis „Cavalleria rusticana“ an der Wiener Staatsoper – die Santuzza in derselben Oper wird sie in der kommenden Spielzeit im Haus am Ring verkörpern. Dazwischen liegt eine Bilderbuchkarriere, die das Mädchen aus Riga, das einsam in seinem Hotelzimmer in der deutschen Provinz Opernpartien und – mittels Wörterbuch und „Tagesschau“ – auch die deutsche Sprache studierte, in den Olymp der Opernwelt katapultierte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.05.2018)