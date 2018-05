Wiener Festwochen: Im Killerclown steckt ein Terrorist

Eine originelle Idee – bei den Festwochen kann man bis kommenden Dienstag Geisterbahn fahren. Sie verbirgt sich auf dem Vorplatz vor dem Museumsquartier, in einem schwarzen Kasten, auf dem in leuchtenden Lettern „Phobiarama“ steht. Schwarz ist es auch innen, bis man sich zur richtigen Tür getastet und sie aufgemacht hat. Nun steht man im Halbdunkel einer kahlen Halle mit Geleisen und Autodromwagen darauf. In einem davon fährt man los, immer langsam im Kreis durch die Halle, immer in denselben kleinen Slalomlinien. Keine Requisiten, nur oben an der Wand flimmern bildlos kleine Fernsehbildschirme, wie aus längst vergessenen Zeiten. Es ist unheimlich – und es lullt ein.

TV, Autodrom – geht es etwa in die Vergangenheit? Nein, aus den Lautsprechern tönt politische Aktualität. Männerstimmen, auf Englisch, auf Arabisch, auf Deutsch verkünden Botschaften, es geht um Terrorismus, Bedrohung, Krieg. Die ständigen Stimmen, das Flimmern der Bildschirme, die Fahrt im Kreis, man wird leicht benebelt, schläfrig davon. Aber plötzlich – man hört gerade Strache und andere über Fremde dozieren – taucht eine schwarze Gestalt direkt neben dem Wagen auf! So viel sei noch verraten: Bären, Killerclowns und halb nackte muskulöse Männer, arabisch aussehende und solche mit Kreuz um den Hals, werden einem noch naherücken.

Phobos und sein Helfer – die Angstlust

„Eine Geisterbahn des Unheimlichen und der neuen Ängste unserer Gesellschaft“ will das Phobiarama, einer der ersten Programmpunkte der diesjährigen Wiener Festwochen, sein, es will uns die „Mechanismen der Angst, Verunsicherung“ spüren lassen – und unsere Angstlust, die diese Mechanismen erst wirksam macht. Die Idee, das in Form einer Gruselbahn zu versuchen, klingt reizvoll und ambitioniert. Aber diese Geisterbahn funktioniert nicht lang.

Es ist nicht klar, ob der 42-jährige Niederländer Dries Verhoeven dabei mehr an österreichischen Sicherheits- und Konsumentenschutzgesetzen gescheitert ist (fällt die Installation deswegen nach erster Mulmigkeit so berechenbar harmlos aus?), oder an der geistigen Schlichtheit seines Konzepts. Intellektuell ist es ja keine Neuigkeit: Phobos, der Gott der Furcht, ist ein Kriegstreiber; das wussten schon die alten Griechen, bei denen Phobos seinem Vater, Ares, die Pferde vor den Wagen spannt. Sind wir auch vor diesen Karren gespannt mit unserer Angstlust?

Über sie wurden die Zuschauer in der griechischen Tragödie nicht belehrt, aber sie spürten sie – wild, stark, überwältigend. Im Phobiarama soll man sie auch spüren – um darüber nachzudenken. Aber wie soll das gehen mit Bären, Killerclowns und Muskelpaketen, die nur groß sein und grimmig schauen dürfen? Ihre Harmlosigkeit ist gar zu rasch durchschaut, dann wirken sie nur noch lächerlich. Es sind übrigens immer dieselben Schauspieler, sie häuten sich: In jedem Bär steckt ein Clown, in jedem Clown ein Kulturkämpfer. Die Ängste sind also austauschbar, wer hätte das gedacht.

Verhoevens Versuch, politische Ängste und das Geschäft damit spürbar zu machen, ist in seinen Mitteln sympathisch unkonventionell, versickert aber nach dem ersten Überraschungseffekt. Kein Wunder – in diesem Phobiarama ist die Realität nicht geistig verdichtet, sondern verdünnt.

Weitere Aufführungen: täglich noch bis zum 15. Mai, jeweils um 15, 16, 17, 18, 20, 21 und 22 Uhr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)