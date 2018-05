Schauspielhaus Graz: Nah ist der zürnende, rettende Gott

Am Ende fast, nach der Vertreibung aus dem Paradies und kurzer Fahrt auf der zur Arche mutierten Drehbühne, nach harter Knechtschaft in Ägypten, dem Exodus sowie Geschichten von Königen und Propheten, wurde es am Samstag sinnlich bei der Premiere von „Altes Testament – aus dem Tagebuch der Menschheit“: Gut drei Stunden haben die Zuseher im Grazer Schauspielhaus die bekanntesten Episoden hautnah miterlebt, vor allem aus Genesis und Exodus, da beginnt das Dutzend Darsteller mit ihnen zu flirten, schleppt die willigen ab. Dazu wird das Hohelied Salomos zitiert, einer der erotischsten Texte der Weltliteratur aus Arabiens Wüste. Das ist versöhnlich, denn zuvor war der Gott des Alten Bundes dominant, der dem Volke Israel zürnt und es immer wieder auch verflucht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2018)