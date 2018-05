Donauinselfest 2018: Alle Bands & Line-Up

Endlich ist es raus: Am Donnerstag wurde das komplette Line-Up des Donauinselfests 2018 präsentiert. "Wanda" wird am ersten Tag des Open-Air-Festivals auf der Festbühne für Amore sorgen, danach tanzt man zu den Beats der "Antilopen Gang". Weiter geht es am Samstag mit dem großen Liedermacher Konstantin Wecker und den schwarzhumorigen Texten von "Voodoo Jürgens". Zum Abschluss singen am Sonntag "Granada" und die Indie-Rock-Band "Portugal. The Man".

Das Donauinselfest findet heuer zum 35. Mal statt. Vom 22. bis 24. Juni gibt es bei freiem Eintritt 600 Stunden Programm.

Die Highlights am Donauinselfest 2018 – (c) APA

Hier finden Sie eine detaillierte Auflistung des Programms:

Freitag, 22. Juni

Radio FM4/Planet.tt Insel

17:00 Brandig

17:30 Siebzig Prozent

18:00 Negroman

18:40 Kreiml & Samurai

19:25 YASMO & Die Klangkantine

20:30 Haiyti

21:35 Mavi Phoenix

22:45 Antilopen Gang

EUTOPIA DJ/VJ Insel

17:00 G-Spot Sound & Friends

17:00 Live Visuals: Optical Engineers

20:00 Hosted by Mainframe & Friends

Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel

17:20 Thorsteinn Einarsson

18:25 Johannes Oerding

19:40 Alle Farben

20:50 Rea Garvey

22:30 Wanda

Wiener Städtische Versicherung/Wiener Bezirksblatt Schlager & Swing Insel

18:00 Vielfältiger Musikgenuss

18:15 Gary Lux & Band

19:45 Nathan Trent & Band

21:00 Birgit Denk & Band

22:30 Andreas Steppan & Band

23:30 The Best of I AM FROM AUSTRIA

ÖBB/VIVA Austria Electronic Music Insel

14:00 Eurowings Stage-Flying

17:00 Febration (RTIC-Gewinner)

18:00 James Illusion

18:45 Daniel Merano & Tyo

19:30 Florian Hereno

20:30 Zonderling

22:00 Shany

23:00 Dominique Jardin

Ö1 Kulturzelt

19:30 Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“

20:30 Gery Seidl: „Sonntagskinder“

21:30 Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble

22:30 Ankathie Koi

Wien Energie Insel der Menschenrechte

14:00 KUS Soundproject

16:00 karonie

17:00 Stereo Bullets

19:00 HOG MEETS FROG

20:00 Elephants in Paradise

22:00 THE LORANES

22:45 MATAKUSTIX

Arbeitsweltinsel

14:30 Open Mic

15:00 Jörg Danielsen / Vienna Blues Association

16:00 Five to Drive

16:30 Souletusgroove

17:00 I’M A SLOTH

17:30 Patricia Hill

18:00 tba

18:30 Lucky Dice

19:00 BAGAGE (SJ-Bühne)

19:00 chrayne (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

20:00 Mouye

20:30 Andy Lee Lang & The Wonderboys (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

20:30 Cornerstone (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

21:15 Gurr

22:00 DJ Boozeman

22:30 Michael Patrick Simoner – „Falco Forever“

Samstag, 23. Juni

Radio FM4/Planet.tt Insel

16:00 Lex Audrey

16:35 Belle Fin

17:15 Die Diplomaten

17:55 YUNGBLUD

18:45 FLUT

19:45 Rakede

21:10 Shout Out Louds

22:40 Voodoo Jürgens & Haberer

EUTOPIA DJ/VJ Insel

16:00 Eutopia DJ-Contest Winner: DJ Moe (Voodoo Kitchen)

16:00 Live Visuals: Ferdinand Glück & Jürgen Haghofer (Glow)

18:00 BITCHES BREW Live

19:00 Love Good Fail Live

19:45 Oberst & Buchner (Heimlich) DJ-Set

21:15 PÆNDA Live

22:00 B.Visible DJ-Set

23:00 MYNTH Live

Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel

16:00 Die Verwegenen

16:30 Javier Rodaro (RTIC-Gewinner)

17:20 Virginia Ernst

18:20 Lola Marsh

19:40 Konstantin Wecker

20:50 Gert Steinbäcker

22:30 Lisa Stansfield

Wiener Städtische Versicherung/Wiener Bezirksblatt Schlager & Swing Insel

18:00 Lisa Mikolaschek

18:45 Die Mayerin & Band

20:00 Petra Frey

21:30 voXXclub

22:45 Münchener Freiheit

ÖBB/VIVA Austria Electronic Music Insel

14:00 Eurowings Stage-Flying

16:00 DJ Matthias Daniel

17:15 DJ One

18:15 Dan Lee

19:30 Wild Culture

20:30 Fedde Le Grand

22:00 Dirty Impact

Ö1 Kulturzelt

19:00 Science Busters – „Wer nichts weiß, muss alles glauben“

20:00 Martina Schwarzmann: „Genau richtig“

21:00 Ernst Molden & Band: „Hurra“

22:00 Jewish Monkeys: „High Words“

Wien Energie Insel der Menschenrechte

13:00 Rhythm & Poetry Talents

14:00 Jesus Overdrive

15:00 Das wird super

16:00 Paxyard Lane

17:00 Miss Weirdy + DJ PoppinD

18:00 Nina-Sofie Berghammer

19:15 Waves On Fire

Arbeitsweltinsel

14:00 John Dellroy Band (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

14:00 Amiro (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

14:30 Silver Rain

15:30 Luke Andrews (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

15:30 Beislrocker (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

15:30 Big P, Abodi, Shame und ANV sind Quadrology (SJ Bühne)

17:00 The Phantoms (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

17:00 SUBSILIO b2b ESTIMATE b2b ENVEX (SJ Bühne)

17:00 Rebecca_1147 (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

18:00 LPH b2b CLIMAX

18:30 Mel Verez (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

18:30 Anti Cornettos (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

18:45 RezR b2b CYNATIX

19:30 SEPIA b2b DEFILLA ft. MC STEEZY

20:00 James Cottriall

20:15 Meister Grössing & seine Homöopathen (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

20:15 LOOBSTER b2b MAKA ft. MC STEEZY (SJ Bühne)

21:00 SHIFTY b2b Lilith

22:00 Wiener Wahnsinn (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

22:00 DJ Boozeman (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

22:00 SPLINTA b2b REPLIC (SJ Bühne)

Sonntag, 24. Juni

Radio FM4/Planet.tt Insel

16:00 Old Business

16:45 NILA

17:30 GASMAC GILMORE Gasmac Gilmore

18:15 Dream Owner

19:00 Naked Cameo

20:00 Mother's Cake

21:10 Granada

22:40 Portugal. The Man

EUTOPIA DJ/VJ Insel

16:00 Eutopia DJ-Contest Winner: MazeOne

16:00 Live Visuals: nita. (sound:frame av)

17:30 MIRAC (Duzz Down San) DJ-Set

19:00 Trishes & DJ Phekt (FM4 Tribe Vibes)

20:30 T-Ser Live

21:00 Svaba Ortak Live

21:30 Said x Brenk Sinatra Live

22:30 Betty Ford Boys Live

Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel

17:10 Darius & Finlay

18:05 Flowrag

19:10 Nico Santos

20:15 Ina Regen

21:25 Ofenbach

22:35 Pizzera & Jaus

Wiener Städtische Versicherung/Wiener Bezirksblatt Schlager & Swing Insel

16:00 Zwirn

16:00 Vielfältiger Musikgenuss

17:15 Dennis Jale & Band

18:30 Meissnitzer Band

19:45 Francine Jordi

20:55 Bluatschink

22:00 Die jungen Zillertaler

ÖBB/VIVA Austria Electronic Music Insel

14:00 Eurowings Stage-Flying

16:00 RAY

17:15 Maarten Van Larsen

18:15 Jay’s On

19:30 Möwe

21:00 Harris & Ford

22:30 Mastervoice LIPM feat. The Noisemakers

Ö1 Kulturzelt

18:15 Irmgard Knef: „Sommer, Sonne, Knef“

19:15 Landstreich plus: „Auftakt 2018“

20:15 Gewürztraminer: „Sau nice“

Wien Energie Insel der Menschenrechte

13:00 Rhythm & Poetry Talents

14:00 bruecke

15:00 Chris BEER

16:00 ANNA MIGNON

19:30 Jo Stöckholzer & Band

21:30 good, bad & ugly

Arbeitsweltinsel

11:00 VIDA Frühschoppen mit DIE3

12:00 Die Wilden Kaiser

13:00 Livin‘ Accords

14:00 Boundary

14:30 Just the Troubles

14:45 Mandibula

15:30 THE VOICE 2018

15:30 Deathtale

16:00 Vienna Kons Allstars (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

16:00 Jörg Danielsen’s fabulous Vienna Blues Association (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

16:15 Bad Hämmer

17:00 Adamon

17:30 The Untouchables (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

17:30 Cool & Juicy (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

18:00 Theotoxin

19:00 Epsilon (SJ Bühne)

19:00 3erBeziehung – Best of Austropop (younion-fsg Bühne powered by Erste Bank)

19:30 HORST

20:10 Mortal Strike & Friends

20:30 Kraut & Ruam

21:30 Freiraum5 (GÖD/BAWAG PSK Bühne)

21:30 Lacrimas Profundere (SJ Bühne)

22:45 Road Crew

(Red./APA)