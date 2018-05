Theater-Doyen Heinrich Kraus gestorben

Der Wiener Theater-Doyen und ehemalige Direktor des Theater in der Josefstadt Heinrich Kraus ist am Donnerstag 94-jährig verstorben. Von 1984 bis 1987 war er Direktor des Theaters. Im Laufe seiner Karriere war Kraus am Burgtheater und am Reinhardt-Seminar tätig. Er wurde 94 Jahre alt.

Nachdem Heinrich Kraus seit 1945 Mitarbeiter der Direktion des Burgtheaters gewesen war und auch als Schauspieler und Regisseur arbeitete, wurde er 1949 stellvertretender Leiter am Max-Reinhardt-Seminar. 1961 holte ihn Haeusserman wieder ans Burgtheater. Dort bekleidete Kraus das Amt des Verwaltungsdirektors (1964-1971) und ab 1971 des Vizedirektors. Sechs Jahre später wechselte er an das Theater in der Josefstadt und übernahm dort nach Ernst Haeussermans Tod die Agenden des geschäftsführenden Direktors.

2016 erschienen seine von Barbara Lipp aufgezeichneten Erinnerungen unter dem Titel "Es hat viel Platz in 90 Jahren. Lebenserinnerungen eines Theatermannes".

