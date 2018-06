Wiener Festwochen: Die tödliche Tiefe des Bodensees

Fast schon gegen Ende des zweistündigen Gastspiels von Christoph Marthalers Drama „Tiefer Schweb“ bei den Wiener Festwochen geht ein Sessel kaputt. Zwei Beine fallen ab. Das löst in der überdimensionierten, rundum und an der Decke mit Holz vertäfelten, alpenländisch wirkenden Gaststube ungewöhnliche Aktivitäten unter den acht Mitgliedern einer Kommission aus. Die hatten zuvor in reinem Amtsdeutsch diskutiert, Volkslieder und Schnulzen gesungen, uriniert und gejodelt, sie waren vereinzelt auch etwas lauter und apodiktisch geworden oder hatten sich in Zeitlupe wie sterbende Fische benommen, die nach Luft schnappen. Nun aber beginnt handfestes Spektakel: Der vom Sesselzerfall Betroffene holt eine Maschine herein, mit der er Holzbretter zerschneidet. Die nagelt er an die Türen und Wände. Bald helfen ihm seine Kollegen, Stacheldraht wird gespannt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)