ImPulsTanz: Vier Wochen lang Tanz, Workshops und Parties

Nächstes Jahr, schwerzte Performerin Florentina Holzinger bei der ImPulsTanz-Pressekonferenz am Dienstag, werde sie das Fetsival übernehmen. Seit 35 Jahren aber ist er dafür verantwortlich - und hat ganz offensichtlich noch immer Freude daran, sich monate- und nächtelang in die Arbeit zu stürzen: Karl Regensburger bringt heuer 50 Produktionen, 15 Uraufführungen, 35 Erstaufführungen und 235 Workshops nach Wien. Am 12. Juli geht's los: Mit Dave St. Pierres Stück "Néant" im Odeon. Kurz darauf gastieren Anne Teresa de Keersmaekers "Rosas" mit ihren Bach-Cellosuiten im Burgtheater (14. und 15.7.), Marie Chouinard blickt auf "Solos and Duets" ihrer 40-jährige Laufbahn zurück (24., 26. und 28.7. im Volkstheater), Meg Stuart zeigt unter dem selben Titel ("Solos and Duets") eine Uraufführung und bringt als "Classic"

ihre frühere Kreation "Blessed" nach Wien zurück.

Ebenfalls mit mehreren Arbeiten ist Choy Ka Fai aus Singapur zu

Gast: In "UnBearable Darkness" beschäftigt er sich mit Butoh und dessen Urheber, Tatsumi Hijikata; in seiner "Dance Clinic" behandelt er Choreografen, die unter Schaffensblockaden leiden. Darunter Florentina Holzinger, die "konzeptionell beschädigt" sei, wie Choy Ka Fai humorig feststellte. Holzinger wiederum bringt ihr gefeiertes Stück "Apollon" diesmal ans Volkstheater - und hadert mit der großen Bühne: "Will ich wirklich, dass die Leute da mit dem Operngucker sitzen?"

"Politische Unruhe, Wut, Verstörung"

Die Kooperation mit dem Mumok wird weitergeführt. Thema ist heuer das "Doppelleben" von Bildenden Künstlern, die Musik machen. Parallel zur Themenausstellung sind dort Performances geplant - etwa von dem soeben mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis ausgezeichneten Thomas Köck, der mit Andreas Spechtl einen "ghostdance"-Parcours einrichtet. Oder von Eszter Salamon, die in ihrer Hommage an Valeska Gert ein "Museum aus fiktionalen Archiven" entstehen lassen will. "Auch unsere Beziehung zur Geschichte hat eine Geschichte", so die Choreografin.

In der Nachwuchs-Schiene 8:tension ist laut Kuratorin Christine

Standfest heuer eine "politische Unruhe, eine Wut, eine Verstörung"

spürbar. Unter den acht internationalen Stücken, die gezeigt werden, wird der "ImPulsTanz - Young Choreographers' Award" vergeben. Dazu gibt es 250 Workshops für verschiedenste Stile und Richtungen, Altersgruppen und Menschen mit oder ohne tänzerische Vorbildung.

Fünf Millionen für ein Monat Festival

"Etwas mehr als fünf Millionen Euro" stehen Regensburger für ein Monat Festival (12. Juli bis 12. August) zur Verfügung: 1,3 Millionen sollen über den Ticketverkauf kommen, 2,3 Millionen kommen von der Stadt Wien, 550.000 Euro werden vom Bundeskanzleramt erwartet (sind aber noch nicht zugesagt), über eine EU-Förderung in der Höhe von 250.000 Euro wird erst Ende Juni entschieden. Der Rest kommt über Kooperationen und Sponsoren. (APA/i. w.)

