Viertelfestival: Hier ist jeder willkommen

Ob Sportplatz oder Blockheide, beim Viertelfestival NÖ im Waldviertel ist jeder willkommen: Eine Jury wählte aus 173 Einreichungen 68 Programme, davon sind 17 Schulprojekte. Es versteht sich von selbst, dass nicht nur die Alters-, sondern auch die Genregrenzen aufgehoben sind. Zur Eröffnung wird in Drosendorf Nicht-Realisiertes in der Gegend unter die Lupe genommen („Dzwenk“, das Zu-Wenige, erinnert etwa an eine Skipiste auf einem Müllberg aus Altreifen, 1. 7.). Geladen wird ferner zur Märchenreise nach Afrika, ins „Wirtshaus zur letzten Latern“ oder zur Zirkusshow von Senioren und Kindern. Sie haben es nicht so mit Performance für alle? Ja, dann zu Tobias Moretti, der im Akademietheater noch einmal am 29. 6. „Rosa oder Die barmherzige Erde“ (über Demenz) spielt, bevor er als „Jedermann“ wieder Salzburg erobert. Oder „Hausbruch“ über Einbruch und Eigentum im Schauspielhaus Wien (26./27. 6.).