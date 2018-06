Kabarett im Tschauner: Mit Thomas Maurer

Nach der feuchtfröhlichen (das Wetter war eher verstimmt) Eröffnung des Ottakringer Stegreif-Sommers startet nun auch die Kabarettschiene des Tschauners. Erster Kandidat ist Thomas Maurer. Er wird sich in die „Zukunft“ beamen, Roboterhund, Datenschutzprobleme und Nostalgie hat er im Gepäck. Ihm folgen werden u. a. Gery Seidl (11. 7.), der Kabarettist und Arzt Omar Sarsam (12. 7.) und (apropos Gesundheitskabarett) Peter & Tekal (12. 8.). Weniger Freiluft, mehr Großraumhumor bieten die Gastspiele von Michael Niavarani diese Woche. Er bringt „Homo Idioticus“ – die „Kulturgeschichte des Trottels“ – am 26. und 27. 6. im Gasometer auf die Bühne. Außerdem zu empfehlen ist der noch nicht ganz so berühmte Mario Lučić. Er spielt sein zweites Solo über die Turbulenzen der „Adoleszenz“ am 25. 6. im Aera. Früher noch, am 22. 6., kann sich der Abenteuerlustige in der Kulisse eine „Katze im Sack“ kaufen.