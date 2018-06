Volkstheater-Direktorin Anna Badora geht 2020

Die Intendantin des Volkstheaters, Anna Badora, hat sich entschlossen, ihren Vertrag als künstlerische Direktorin des Hauses über den August 2020 hinaus nicht zu verlängern. Damit steht sie für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Das meldete das Volkstheater am Dienstag in einer Aussendung.

"Seit meinem Antritt 2015 habe ich meine Aufgabe am Wiener Volkstheater mit großer Leidenschaft erfüllt. Da sich durch verschiedene Umstände die Situation für das Volkstheater geändert hat, und da ich diese Umstände nicht weiter ignorieren kann, weil sie auf unsere Arbeitsbedingungen unmittelbar Einfluss haben, werde ich mich nicht für eine zweite Amtszeit bewerben", wird sie darin zitiert. "So ist ohne ein Minimum an finanzieller Planungssicherheit, ohne auch nur die geringste Kommunikationsmöglichkeit mit den Verantwortlichen im Bund ein solches wichtiges Haus nicht zu führen."

Zuschauerschwund im Volkstheater

Badora übernahm das Volkstheater in der Spielzeit 2015/16 von Michael Schottenberg, zuvor war die gebürtige Polin neun Jahre lang Intendantin des Grazer Schauspielhauses. Mit ihrem Antritt in Wien tauschte sie nicht nur einen Großteil des Volkstheater-Ensembles aus, sondern versuchte sich auch an einer Neupositionierung des traditionell schwierigen Hauses. Mit dem Volx/Margareten gab sie der zuvor als Hundsturm bekannten Nebenspielstätte einen neuen Anstrich, auf der Hauptbühne suchte sie die Balance zwischen zeitgenössischer Auseinandersetzung mit aktuellen Themen sowie der Pflege heimischer Klassiker wie Horvath oder Nestroy. Parallel leitete sie die lange ausständige Sanierung des Hauses in die Wege, die zuletzt verschoben werden musste.

Nach beachtlichen Erfolgen in Graz ist die Bilanz in Wien aber durchwachsen. Viele große Premieren enttäuschten die Kritiker, zudem kämpft das Theater mit Auslastungsproblemen: Eine Gemeinderat-Anfragebeantwortung im April gab für das Jahr 2017 eine Auslastung von lediglich 56 Prozent an.

Stücke am Puls der Zeit

Dabei hatte sich Badora in ihrer Programmierung einiges vorgenommen: Auf den Spielplänen standen immer wieder auch Stücke am Puls der Zeit, auf der Bühne beschäftigte man sich mit dem Migrationsthema (etwa mit "Traiskirchen. Das Musical" oder Yael Ronens Zweiteiler "Lost and Found" und "Gutmenschen") oder der Geschichte des roten Wien als Kontrapunkt zu kapitalistischen Strömungen ("Alles Walzer, alles brennt"). Doch meist versprachen die Produktionsankündigungen mehr, als sie schließlich einlösen konnten.

Bei der Programmpressekonferenz des Volkstheaters im Mai hatte Badora bereits anklingen lassen, dass sie keine Verlängerung ihres Vertrages anstrebe: "Wenn sich die kulturpolitischen Visionen der politisch Verantwortlichen mit unseren Vorstellungen nicht decken, hat es überhaupt keinen Sinn", sagte sie.

Verspricht weiter "aufregendes Theater"

"Gesellschaftsvertrag und Stiftungszweck des Volkstheaters verlangen wörtlich, zeitgenössische Theaterliteratur, davon insbesondere die österreichische Theaterliteratur, zu pflegen, bei den Spielplänen eine tolerante und humane Gesinnung zu vermitteln und den Schwerpunkt auf Aufklärung und Anregung durch gesellschaftspolitische Themen zu setzen. Diesem Ziel fühle ich mich nach wie vor verpflichtet", heißt es weiter. "Seit meiner ersten Spielzeit versuchen mein Team und ich mit großem Einsatz, dem Volkstheater ein entsprechendes zeitgenössisches Profil zu geben, neue Formate zu etablieren, neue Bevölkerungsschichten, auch junge, für das Theater zu erschließen, sowie das Theater in die Stadt zu tragen."

Das will sie bis zum Ende ihrer Amtszeit auch weiter versuchen. Für die kommenden zwei Spielzeiten, die sie noch bestreiten will, verspricht sie dem Publikum "spannendes, anregendes, aufregendes Theater".

Kaup-Hasler: Dank für Badoras Mut

Die seit wenigen Wochen im Amt befindliche Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) bekundet in einer Aussendung "großen Respekt" vor Anna Badoras Entscheidung. Zugleich eröffne ihr Ausscheiden nach der Saison 2019/20 die Möglichkeit, "über die zukünftige Ausrichtung des Volkstheaters nachzudenken".

"Aber erst einmal freue ich mich auf zwei künstlerisch spannende Jahre, in denen Anna Badora das Volkstheater und ihr starkes Ensemble führen wird", so Kaup-Hasler, die sich für Badoras Einsatz bedankte. "Mit ihrem Ensemble hat sie für das Haus gekämpft und wird es auch die nächsten Jahre tun." Badora habe sich der Herausforderung gestellt, das Volkstheater unter schwierigen Bedingungen zu übernehmen und dessen Sanierung in die Wege zu leiten. "Für diesen Schritt und ihren Mut gebührt Badora großer Dank und Wertschätzung."

Bereits in ihrem Antrittsinterview hatte Kaup-Hasler gegenüber der APA von geplanten "Weichenstellungen für die Zukunft des Volkstheaters" gesprochen. Nun gehe es darum, darüber nachzudenken, "welche Rolle dieses Theater mit seiner besonderen Geschichte und seiner Lage in einer sehr reichen Theaterstadt haben sollte, um eine einzigartige Stellung zu bekleiden". Leicht wird das nicht.

(Red./APA)