Volkstheater: Kaup-Hasler will "erst denken, dann handeln"

"Erst denken, dann handeln", lautet Veronica Kaup-Haslers Devise, wenn es um anstehende Ausschreibungen beim Volkstheater und in der Kunsthalle Wien geht, wie die Kulturstadträtin (SPÖ) am Mittwoch sagte. "Da muss man jetzt Tempo rausnehmen." Sie nehme sich bei beiden Institutionen "die Zeit, die es braucht, um das zu evaluieren und alle Handlungsoptionen durchzuspielen".

Dass es nun innerhalb von kürzester Zeit sowohl bei den Festwochen, am Volkstheater sowie in der Kunsthalle um Weichenstellungen gehe, sei "ein Zufall, dafür kann ich nichts", so die vor wenigen Wochen angetretene Stadträtin, die nun auf die Evaluierung der Bedürfnisse setzt. Gerade beim Volkstheater seien "so viele Player eingebunden und es gibt so viele Optionen, da möchte ich alle Pläne überdenken und dann zu einer Entscheidung kommen, was an diesem Ort richtig ist".

In Graz sei es Volkstheater-Direktorin Anna Badora gelungen, "die Stadt zu umarmen und eine Positionierung vorzunehmen, in Wien ist das von Anfang an schwierig gewesen", hatte Kaup-Hasler zuvor im Rahmen der Vorstellung des neuen Festwochen-Intendanten vor Journalisten erklärt. Es gehe es nun darum zu analysieren, "wie das Haus dasteht und was es in einem bunten Verein von sehr vielen Theaterhäusern braucht".

(APA)