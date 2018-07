Drei Wochen vor "Jedermann"-Premiere: Umbesetzung wegen Filmangebot

Rund drei Wochen vor der "Jedermann"-Premiere haben die Salzburger Festspiele am Montag eine Neubesetzung in Michael Sturmingers Inszenierung bekanntgegeben. Die deutsche Schauspielerin Martina Stilp (45) wird die Rolle von "Des Schuldknechts Weib" von Eva Herzig übernehmen, die wegen eines Filmangebots nicht mehr verfügbar ist.

Stilp ist seit 2015 Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt in Wien. Mit ihrer neuen Rolle im "Jedermann" (Premiere: 22. Juli) gibt sie heuer ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen. Die Schauspielerin war bereits an mehreren Theatern in Deutschland und Österreich engagiert, von 2011 bis 2015 spielte sie am Volkstheater Wien. Sie war auch in TV- und Filmproduktionen wie "Bella Block", "Paul Kemp - Alles kein Problem" und "Die Toten von Salzburg" zu sehen. Salzburg ist für Stilp damit kein unbekanntes Pflaster mehr.

(APA)