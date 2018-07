Meine Lieblinge: Birgit Stöger empfiehlt Musik für spanische Hochzeiten

Die Schauspielerin Birgit Stöger erzählt von mutiger Literatur, einer genialen Hochzeit und darüber, wo man gegen eine freiwillige Spende asugezeichnet speisen kann.

Musik: Pixies statt Zillertaler Hochzeitsmarsch

Da mein Leben sehr laut geworden ist (oder ich einfach alt), höre ich kaum Musik. Letztens hat mir aber einer meiner Lieblingssongs von den Pixies einen wunderschönen Moment verschafft: Meine Cousine hat im spanischen Altafulla geheiratet und der Bräutigam ist zu „Here comes your man“ mit der Vespa vorgefahren. Bei der genialen Feier habe ich dann noch zu Bilderbuch und Daft Punk getanzt, den Zillertaler Hochzeitsmarsch aber den Kindern und Senioren überlassen.

Buch: Alles von Arno Geiger

Mein diesjähriges Lieblingsbuch ist „Unter der Drachenwand“ von Arno Geiger, von dem ich sowieso alles lese: Ein kluger und berührender Roman über unsere Urgroßeltern, Großeltern und Eltern im letzten Jahr des zweiten Weltkrieges. In diesem Zusammenhang empfehle ich auch noch „Von einer zur anderen“ von Petra Szammer, die anhand ihrer privaten Geschichte schildert, wie es ihr gelungen ist die Muster der Generationen vor ihr zu durchbrechen. Und ich bin Riesenfan von Stefanie Sargnagel. Sie hat so viel Durchblick, Humor, Talent und nicht zuletzt: Mut. – APA/HELMUT FOHRINGER

Esskultur: Fein Speisen für freiwillige Spenden

In letzter Zeit war ich öfter im Neunerhaus Café, das liegt gleich neben dem Volx, der zweite Spielstätte des Volkstheaters in Margareten. Das Neunerhaus ist eine Einrichtung in der obdachlose Menschen unterstützt werden. Gegen eine freiwillige Spende kann man im Café ausgezeichnet speisen!

Birgit Stöger Stöger studierte Schauspiel in Graz, 2010 wurde sie Teil des Ensemble am Grazer Schauspielhaus. Mit Beginn der Saison 2015/16 wechselte Stöger gemeinsam mit der Intendantin Anna Badora von Graz ans Wiener Volkstheater. Stöger erhielt im vergangenen Jahr den Nestroy-Preis für die beste Nebenrolle, in ihrer Rede sorgte sie mit ihrem Einsatz gegen die Abschiebung eines Irakers für Standing Ovations auf der Gala.

(wal)