Gratis im Grünen: Clemens Maria ­Schreiner

Nachdem wir uns im Sommer weitgehend ruhig verhalten, sehen wir hier bis in die Zukunft des Augusts. Das Sommertheater am Spittelberg bringt zum Beispiel am 28. 7. die sympathischen Kernölamazonen mit ihren „Liederliebesreisen:Reloaded“ auf die Bühne. Wer diesen Termin verpasst, hat am 1. 8. noch einmal im Tschauner die Möglichkeit, oder am 3. 8. auf der Bühne im Donaupark. Dort lässt man sich traditionell ohne finanziellen Aufwand unterhalten. Neben den steirischen Amazonen spielt auch Stefan Haider sein Programm „Free Jazz“ (27. 7.) und Clemens Maria Schreiner „Immer ich“ (17. 8.). Zum Start der neuen Saison überschlagen sich dann die Ambitionen. Das Niedermair meldet sich als Erster am 24. 8. „mit (fast) allen Größen der heimischen Kabarettszene“ zurück, programmiert sind junge Gesichter wie Christoph Fritz, bestens bekannte wie Thomas Maurer und alle anderen, die dazwischenliegen.