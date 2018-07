Kindermusikfestival St. Gilgen: „Gräfin Mariza“

Auch der Kindertheater-Sommer geht nun in die Verlängerung. Eine turbulente Musikrevue für Kinder ab vier Jahren bieten die Sommerspiele Melk: „Luzi Satansbraten“ (29. Juli bis 3. August). Klein Luzi soll genau wie sein Vater, Luzifer senior, ein wenig Verwirrung unter den Menschen stiften und diesen mit frechen Listigkeiten ein paar Fallen stellen . . . Eine besondere Premiere gibt es heuer beim Kindermusikfestival St. Gilgen: Erstmals kooperiert das Festival mit den Seefestspielen Mörbisch, eine Kinderfassung der „Gräfin Mariza“ (von Intendantin Marie-Theres Arnbom geschrieben) steht am 2. August (11 Uhr) auf dem Programm. Sängerinnen und Sänger reisen eigens aus Mörbisch an. Außerdem im Mozarthaus St. Gilgen zu sehen: „Hänsel und Gretel“ mit Elena Schreiber samt Ensemble (3. August, 17 Uhr) sowie Marko Simsa mit der Kinderlieder-Schatzkiste (4. August, 11 Uhr). kindermusikfestival.at