Salzburger Festspiele: Totales Chaos in Knut Hamsuns Kopf

Knut Hamsun war ein unangenehmer Zeitgenosse, ein Ruhestörer, so böse wie genial. Mit seinem Debütroman „Hunger“ fügte er sich 1890 radikal in die Moderne ein, die den damals herrschenden Realismus zu überwinden suchte. Da war der Autor Anfang 30. Her mit der Säge! Die Literatur wird zerstückelt, in Momentaufnahmen, aus ständig wechselnder, unzuverlässiger Erzählperspektive. Wir irren mit dem Protagonisten durch Kristiania (heute Oslo), mit einem nach Anerkennung gierenden werdenden Schriftsteller. Er ist eine von ständigem Hunger geplagte Existenz am Rande der Gesellschaft. Seine hervorragende Eigenschaft: Stolz. Sein Manko neben der Armut: das Gefühl der Minderwertigkeit. Am Ende, nach einer missglückten Affäre und anderen Demütigungen wird der Mann sich als Hilfskraft auf einem Schiff verdingen, es geht Richtung Westen. Der Text ist auch autobiografisch. Bitterarm versuchte Hamsun zweimal in den USA Fuß zu fassen, ehe er durch „Hunger“ berühmt wurde, dieser Metapher für den verkannten Künstler.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)