Philipp Hochmair als Jedermann: Ein Vorstadtmann landet auf dem Domplatz

"Jedermann" bei den Salzburger Festspielen: Ein Triumph für Tobias Moretti

Bei der "Jedermann"-Premiere am Sonntag im Großen Festspielhaus in Salzburg gab es Standing Ovations für den Hauptdarsteller: Er verkörperte Jedermanns Ängste so lebendig wie kaum jemand in den letzten Jahrzehnten.