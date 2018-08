Salzburg: Virtuose Selbstzerfleischung eines israelischen Komödianten

Darf man über den Massenmörder Josef Mengele, den Arzt im Vernichtungslager von Auschwitz, Witze machen? Es kommt darauf an, wer sie erzählt. Zum Beispiel ein Sohn von Überlebenden, ein Stand-up-Comedian in Israel: „ . . . wir sind, so viel ich weiß, sogar von Mengele erforscht worden, ich meine, nur teilweise natürlich . . . Wir haben die Neugier dieses zurückhaltenden, feinen Mannes geweckt. Aus der Familie meines Vaters sind mindestens zwanzig an der Rampe an ihm vorbeimarschiert . . .“ Alle durften sie entdecken: „The sky is the limit.“

