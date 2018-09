Museumsquartier Wien: „Der Wal, der Österreich verschluckte“

Im Jahr 1956 erschien der Hollywoodfilm „Moby Dick“ in der Regie von John Huston mit Gregory Peck in der Rolle des Kapitän Ahab. Eine weitere Schlüsselfigur des Melville-Romans war die Figur des Harpuniers Queequeg, und Huston besetzte die Rolle mit einem Österreicher: Friedrich von Ledebur. Die Inszenierung „Der Wal, der Österreich verschluckte“ dichtet dem Schauspieler eine Geschichte dazu: Ledebur kehrt nach einem abenteuerlichen Schauspielerleben ins heimatliche Österreich zurück, wo er über den Dächern von Wien einen Vergnügungspark, eine Geisterschiffattraktion baut. „Der Wal, der Österreich verschluckte – Eine Geisterschifffahrt am Dachboden des Museumsquartier Wien“ ist eine theatrale Umsetzung des Moby-Dick-Motivs von Toxic Dreams und Fuckhead. Der sonst nicht zugängliche Dachboden des Museumsquartiers dient dabei als Schiffsbauch. Premiere: 7. 9., 18 Uhr.