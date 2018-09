Claudia Rohnefeld: „Gschisti Gschasti“

Wer regelmäßig im Simpl verkehrt, kennt sie gut, die Frau Rohnefeld. Im besagten Innenstadtkeller machte sie sich einen Namen, zum Beispiel als erst dritte weibliche Conférencière (nach Tilde Lechner, Dolores Schmidinger), jetzt spielt sie sich mit ihrem neuen musikalischen Solo „Gschisti Gschasti“ durch die Stadt. Premiere ist zwar erst am 30. 10. im Simpl, am 17. 9. spielt sie das Programm allerdings schon in der Kulisse. Und die Woche bringt noch etwas Neues. Pepi Hopf widmet sich am 18. 9. seinerseits einer Premiere im Kabarett Niedermair. „Gemmas an“, sein immerhin neuntes Solo, nimmt sich das Thema Arbeit vor und beantwortet Fragen der Marke: „Warum ist es profitabler, Verantwortung zu tragen als einen Sack Zement?“ Außerdem haben Pizzera & Jaus (vulgo Kleinkunst-Beatles) zwei neue Songs veröffentlicht: „dialekt’s mi“ und „#janeinvielleicht“. Hörproben via www.paulpizzera.at.