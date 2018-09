Puppentheater: André Heller wird neuer "Kasperl in Amt"

Als sich Freitagmittag der Vorhang im Urania Puppentheater öffnete, wurde damit auch der neue Eigentümer des Puppentheaters in der Wiener Urania bekanntgegeben. Kasperl und Pezi selbst verkündeten: Der Kulturmanager André Heller wird das Theater kaufen.

Direktor Manfred Müller freut sich, dass die Suche ein Ende hat: "Gott sei Dank hat sich ein Nachfolger gefunden". Müller, der in Pension geht, hatte die legendäre Kinderbühne seit 1973 geleitet. Es habe viele Bewerber gegeben, doch mit Heller sei er "auf der selben Wellenlänge". Nach dem Bewerbungsprozess fiel die Auswahl nun auf den 71-jährigen Allroundkünstler Heller.

Bis April 2019 bleibt Müller noch Leiter des Theaters, dann wird Heller der "neue Kasperl in Amt und Würde". Vor wenigen Wochen stellte Müller noch das Aus für das Puppentheater in den Raum, da er sich 2019 in den Ruhestand verabschiedet und bis vor kurzem noch keinen Nachfolger gefunden hatte.

Mehr Infos in Kürze

(Red.)