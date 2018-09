Pepi Hopf: Leberkaskibera, "Billy the Kickl" und andere Diwanwalzen

"In den 70er Jahren wurde in der Arbeit ja noch mehr gesoffen. Seitdem der Sliwowitz aber im Keller bleibt, steigt die Burnout-Rate. Kein Schmäh. Und warum Installateure immer so grantig sind, darauf kommen Sie nicht." In Pepi Hopfs neuem Programm "Gemmas an!" gibt es umfassende Aufklärung zum Thema Arbeit.

Damit hat er den Zeitgeist getroffen. Pünktlich zur Premiere ist eine populäre Studie des Anthropologen und Anarchisten David Graeber auf Deutsch erschienen. "Bullshit Jobs: A Theory" spricht alle an, die sich schon einmal gefragt haben, mit was zur Hölle sie eigentlich ihr Geld verdienen. Da geht es um eine diagnostizierte massenhafte Verbreitung sinnloser Tätigkeiten und den damit entstandenen gesellschaftlichen Schaden.

"Nur kane Wön"

Diese kollektive Narbe hat Biobauer Hopf ebenfalls in Behandlung. Aber fad war es früher auch schon. Unser schlechtes Verhältnis zur Arbeit sei sowieso alttestamentarisch begründet, holt er aus. Er spannt einen Bogen vom paradiesischen Apferl’ zum Mammutschnitzel, weiter zum portugiesischen Spargel im Marchfeld, zu in sich geschlossenen Wirtschaftsystemen der Hernalserstraße und buddhistischer Erleuchtung in der iPhone-Fabrik.

In den Atempausen zwischen den Lachern fragt er, was ein Arbeitnehmer noch wert ist. Dazu schaut der frühere Friedhofsgärtner in alle Zeitrichtungen. Zurück in die 90er, als er noch ein unterarbeiteter Gemeindebediensteter war, als Arbeit traditionell noch schiach sein musste. Er versucht die Gegenwart zu verstehen, in der sein Sohn mit Youtube reich werden will. Und er fürchtet die Zukunft der Würde.

Gleichzeitig liefert Pepi Hopf bei der Premiere aus dem Stegreif eine Live-Analyse zu Christian Kerns "Plan B", der sich parallel zum Spielabend entwickelt. Er erklärt, warum Kanzler Kurz - dieser "sympathische Kellner" - ein Talent ist. Warum das leere politische "Moch ma!" aber aufpassen muss, dass es nicht im Mittelmeer ertrinkt. Wieso Herbert "Billy the Kickl" mit seinen sattellosen Gigerern und den sittsamen "Leberkaskiberan" am Praterstern ausrutschen wird. Er rechnet mit Hochzeitstänzen, alten Pornos und verlorenem Arbeitsstolz ab.

Und auch wenn er sich dabei selbst kurz leid tut und die verlorene Wildheit vermisst - "wir sind doch alle zahnlose Diwanwalzen geworden" - gibt er dem Publikum mit seinem leidenschaftlichen, lockeren Spiel keinen Grund zum Jammern. Pepi Hopf macht keinen "Bullshitjob", im Gegenteil.