Rabenhof-Theater: Eine Frau ist nicht immer eine Frau

Drei überdimensionale Vierecke werden im Rabenhof zur Welt von Julia und Teresa. Sie sind ein lesbisches Pärchen aus Österreich, das nach Rotterdam ausgewandert ist. Dass Teresa (Miriam Fussenegger) nicht nur Julias (Tanja Raunig) Mitbewohnerin, sondern auch Langzeitliebe ist, wissen ihre Eltern in der Heimat nicht. Per E-Mail möchte Julia ihnen mitteilen, was sie selbst schon lang weiß: „Scheiße, ich mag Mädchen!“

Doch bevor sie das Mail abschickt, hat ihr ihre Freundin etwas zu sagen: Teresa möchte nicht mehr als Frau gesehen werden – sie ist transident. „Ich will kein Mann werden“, sagt nun er. „Ich will nur aufhören so zu tun, als ob ich eine Frau wäre.“ Seine Identitätskrise reißt auch Julia mit: Heißt das, sie ist jetzt hetero?

Rabenhof Theater: "Rotterdam": Scheiße, ich mag Mädchen!

„Rotterdam“ trifft den jugendlichen Zeitgeist: Dass man den Job kündigt, um zu reisen, dass man erst googelt, bevor man nachfragt, und aus Marmeladengläsern trinkt, kommt hier ohne Erklärungen oder Ironie aus. Regisseur Fabian Pfleger, Jahrgang 1987, hat für Millennials inszeniert. Aber seiner Aufführung fehlt, wie es auch der Generation Y nachgesagt wird, die Entscheidungsfreude: Lustig und tiefgründig soll das Stück sein, doch dieser Spannungsbogen funktioniert nicht immer – etwa wenn Teresa als Adrian zum Klischeemann wird, der sich mit dem Handrücken die Nase trocken wischt. Das sorgt für Lacher, doch man vermisst die eben noch gezeigte Feinfühligkeit. Immerhin gelingt ein theatraler Angriff aufs Denken in Schablonen: Wenn der Vorhang fällt, hat man fast vergessen, dass die einstige Salzburger Buhlschaft Fussenegger selbst kein Adrian, sondern tatsächlich eine Teresa ist. (wal)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)