Akademietheater: Drohnenflug jenseits von Afrika

Bei der Premiere von „Kampf des Negers und der Hunde“ gab es am Dienstag vor und im Akademietheater in Wien ein unangekündigtes Rahmenprogramm. Zwei Gruppen junger Demonstranten wollten sich nicht still damit abfinden, dass in dem Stück von Bernard-Marie Koltès (1948–1989), mit dem Patrice Chéreau vor 35 Jahren sein Théâtre des Amandiers eröffnet hat, heute noch immer das verpönte N-Wort vorkommt. „Combat de nègre et de chiens“ war aber auch damals schon politisch nicht mehr korrekt, der Titel war von dem Autor offenbar auch als Provokation in der Kolonialismuskritik gedacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2018)