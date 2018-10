Christoph & Lollo: „Mitten ins Hirn"

Erschienen sind sie in ihrer Urform bereits 1999. Dann waren sie so traurig und so lustig, dass wir heute noch darüber reden. Über was? „Schispringerlieder" von Christoph & Lollo. Die Zeit seit ihrer Hochblüte haben die beiden Wiener Liedermacher natürlich auch gut gefüllt, am 12. 10. präsentieren sie wieder ein neues Album im Stadtsaal, es heißt „Mitten ins Hirn". Zu diesem Zeitpunkt hat eine andere ihre Premiere schon hinter sich. Nadja Maleh spielt sich durch diverse Situationen, in denen die Meldung „Hoppala!" gut aufgehoben ist. Gefeiert wird das neue Programm am 10. 10. in der Kulisse. Und hoppala, fast vergessen: Die Tirolerin Nina Hartmann hat ihrerseits ein neues Programm am Start. Sie kündigt einen Abend an, der – passend zur Natur der Interpretin – sehr „Laut" wird. Und noch nicht ausverkauft war zu Redaktionsschluss Josef Haders Gastspiel im Wiener Burgtheater am 11. 10.