Dauerbrenner: „Besuch der alten Dame“

Die Milliardärin Claire Zachanassian besucht ihr Heimatdörfchen Güllen, sie will das armselige Nest wirtschaftlich sanieren, unter der Bedingung, dass an ihrem einstigen Liebhaber, der sie verlassen hat, Rache geübt wird. Wer käme dafür in Frage? Ob Dürrenmatts „Besuch der alten Dame" beim Publikum so beliebt ist wie bei den Künstlerinnen, die unbedingt diese Paraderolle spielen wollen? Egal, der Dauerbrenner steht im Burgtheater mit Maria Happel auf dem Programm (etwa am 13. 10., Happels Claire zeigt so etwas wie Gefühle). Im Theater in der Josefstadt hat das Stück am 18. Oktober Premiere: Mit An­drea Jonasson, die ja fast jede Aufführung veredelt, und mit Michael König als Kaufmann Ill, der um sein Leben bangen muss. Volkstheater mit Reinhardt-Seminar: „Planet der Waffen" von Johannes Schrettle: Es geht um biologisch abbaubare Biowaffen aus Zwetschgau (UA, ab 12. 10. Volx/Margareten).