Radeschnig: „Doppelklick“

Die genetisch identen Schwestern Nicole und Birgit Radeschnig aus Kärnten liefern ein neues Programm über ­zwischenmenschliche Regression im Social-Media-Zeitalter. ­„‚Doppelklick‘ ist ein Programm über Annäherung in Zeiten von gegenseitiger Abschottung und ein Hoch darauf, sich einfach mal so richtig anzuschreiben!", schicken sie voraus. Premiere der Stier-Preisträgerinnen ist am 17. 10. im Niedermair. Seit 15 Jahren dem Hochleistungs-A-Cappella verschrieben sind Die Echten, die zeitgleich in der Kulisse als Haarmonian Comedists ihre Stimmbänder dehnen. Tags darauf widmen sich die Sciences Busters dem Rausch. Im Stadtsaal laden Molekularbiologe Martin Moder, Astronom Florian Freistetter und MC Martin Puntigam zum „Oktoberfest – 208 Jahre Saufen, Schunkeln, Speiben für den Wirtschaftsstandort München" und beantworten Fragen wie: Verletzt Glyphosat das Reinheitsgebot?