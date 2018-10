Doppelconference: „Herz & Hirn II"

Er tritt nicht auf, er erklärt: Gunkl. Wer ihm folgt, versteht. Für seine außergewöhnlichen Leistungen im Bereich des rhetorisch-inhaltssatten Kabaretts wird er am 26. 11. mit dem Österreichischen Kabarettpreis (spät) geehrt. Sehen kann man ihn schon früher mit einem neuen Programm – ohne konkreten Inhalt. Zusammen mit seinem erprobten Bühnenpartner ­Gerhard Walter setzt Gunkl seine Doppelconferencen „Herz & Hirn II" fort. Die Rollenverteilung bleibt aufrecht, der eine denkt, der andere fühlt. Premiere der fruchtbaren Mischung ist am 22. 10. im Wiener Stadtsaal. Nicht ganz unpassend dazu stellt Stefan Haider in seinem neuen Soloprogramm „Freifach: Herzensbildung" ab 22. 10. (Kabarett Niedermair) einmal mehr die Frage nach dem Sinn des Wissens. Der humorvollste Theologe des Landes schlägt sich seit 1998 als Religionslehrer und Kabarettist durch aktuelle Bildungsfragen.