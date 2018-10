So scheitert eine „Agitprop-Posse“ im Werk X

Die Uraufführung im Werk X zieht sich bereits bedenklich. Das Ende von „Aufstand der Unschuldigen“ im ehemaligen Kabelwerk von Meidling ist noch lang nicht erreicht. Da beginnen die Schauspieler zu motzen. Sie spielen Rebellion in der „Agitprop-Posse für Dummys“, die der künstlerische Leiter Ali M. Abdullah mit seinem Ensemble erdacht und inszeniert hat. „Entschuldigung, spielt hier irgendwer die Hauptrolle?“, fragt Annette Isabella Holzmann, die einzige Frau auf der Bühne, deren Aufgabe vor allem darin besteht, von Antiterror-Queen Claire Danes aus der TV-Soap „Homeland“ zu schwärmen. „Sieben Wochen Probe, und wir haben nichts zu zeigen“, heißt es später. Man stünde „total planlos da“. Gehofft wird auf Aktion. Es reicht aber nur dafür, das Publikum zurechtzuweisen: „Und was tut ihr? Ihr geht ins Theater!“

RAF-Chef trifft einen Identitären

Wie recht diese Figuren mit der Kritik an der Posse haben. Sie ist nicht nur fad, sondern auch ziellos. Das von Renato Utz geschaffene Labyrinth am Bühnenbild passt dazu: Drei kaum einsichtige Räumen längs der Zuschauertribüne, links eine kleine Tribüne, daneben eine große Spielfläche mit ärmlicher Vitrine, Plastiksesseln, einem fast leeren Kühlschrank, einer geblümten Trennwand. Wer das Geschehen verfolgen will, schaut am besten auf zwei große Screens hoch oben, die ein Kameramann live mit Videos füttert.

Aber was geschieht? Christoph Griesser, Martin Hemmer, Felix Krasser, Peter Pertusini und Moritz Wallmüller dürfen so wie Holzmann nicht viel bieten – etwas Zorn auf die da oben, Untergangsstimmung, ein bisschen E-Gitarre, nette alte Rocksongs, Monopolyspiel. Auf Leuchtbändern laufen böse oder skurrile Zitate von Kanzler Kurz und Minister Kickl ab, während sich das Ensemble sinnlos um Sinn bemüht. Es geht ums Prekariat, um Blauhelmsoldaten, die am Golan Morde geschehen ließen, um eine Talkshow mit dem Identitären Martin Sellner, Kapitalismuskritiker Jean Ziegler und dem RAF-Terroristen Andreas Baader (†1977). Das ist öder als so manches Original im TV. Ein Darsteller verwandelt sich in Florian Klenk, der Wasser und eine Käsesemmel kauft. Was hat der Fake-„Falter“-Chef zu sagen? Wenig. Man bleibt uninspiriert – Postdramatik bankrott.

