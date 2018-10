Werk X: „Ein Staatenloser“

Vom Regen in die Traufe, so fühlen sich manche Migranten. Im Iran musste Alireza Daryanavard um sein Leben fürchten, seit 2014 lebt der Schauspieler und Regisseur in Wien, Österreich erlebt er als ein Land „der Vorschriften und Schub­laden". Im Werk X stellt der Künstler das Videotagebuch seiner Flucht vor (27. 10. Werk X, Petersplatz). Kurz und bündig ist nichts bei Andrea Breth, das ist heutzutage eine spezielle Qualität: „Eines langen Tages Reise in die Nacht" von Nobelpreisträger Eugene O’Neill, auch er erzählt seine eigene Geschichte. Trotz aller Traurigkeit wunderbar ist hier fast alles, am wunderbarsten aber ist Corinna Kirchhoff als ungewohnt böse Familienmutter Mary Tyrone (Burgheater, 28. 10.). Bitte was Lustiges zu den Feiertagen! Grimmige Wonne bietet Theater über das Theater in den Kammerspielen: „Der Garderober" von Harwood mit Michael König, Martin Zauner (z. B. 26., 29. 10.).