„Princess": Spiel mit Identitäten

Das bedeutet Glück in unserer Spaß- und Erlebnisgesellschaft? Ist das Glück zur „inflationär-vulgären Ware" verkommen? Das fragt sich Linda Samaraweerová in „The Endless Island of Absence" (26. + 27. 10., 18 + 21 Uhr, im TQW, Halle G). Dazwischen trifft Anne Lise Le Gac in „La Caresse du Coma" im 4-Sterne-Spa Menschen, die ebenfalls auf der Suche nach dem Glück sind – und entführt das Publikum ins Unterirdische, zu seltenen Bräuchen und Piratenliebe (26. + 27. 10., 19.30 Uhr, TQW Studios). Die Filipina Eisa Jocson schließlich beschäftigt sich mit Arbeit und Glück in der globalisierten Unterhaltungsindustrie – und kritisiert Diskriminierung in Disneyland. In „Princess" kapert sie mit ihrem Landsmann Russ Ligtas die Figur des Schneewittchens, spielt mit Identitäten und macht ihre nicht der Vorgabe entsprechenden (nicht ganz blütenweißen) Körper zu Hauptdarstellern (1. + 2. 11., 19.30 Uhr, Halle G).