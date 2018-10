Gregor Bloéb: „Ich bin ein Volksschauspieler“

Gregor Bloéb wurde 1968 in Innsbruck geboren. In den 1990ern spielte er mit seinem Bruder Tobias Moretti in der „Piefke-Saga“. Er war in vielen TV- und Filmrollen zu sehen und auch an allen großen Wiener Bühnen, etwa als Widerstandskämpfer Jägerstätter in der Josefstadt oder als Florian Fett in „Liebesgeschichten und Heiratssachen“ an der Burg.

„Der Kandidat“ von Carl Sternheim nach Flaubert hat in der Regie von Georg Schmiedleitner am 31. Oktober im Akademietheater Premiere.