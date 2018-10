„Werte Familie“ zeigt die Vielfalt heutigen Zusammenlebens

Selten gerät ein Souffleur so stark ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wie das bei der Uraufführung von „Werte Familie“ im Volx/Margareten geschah. „Luca!“, rief eine der Protagonistinnen, die gerade am Wort war und einen Hänger hatte, oder: „Text!“ Verlässlich und gelassen half der Dramaturgiehospitant Luca Perfahl dann weiter. Dieser Kunstgriff wurde in der Inszenierung von Jessica Glause, die das Stück mit dem Ensemble erarbeitet hatte, wohl gezwungenermaßen geradezu zelebriert.

Nur Shabnam Chamani hatte als Studentin des Diver-Citylab bereits Bühnenerfahrung. Laien sind hingegen Michaela Eisold-Pernthaller, Maria Lodjn, Luciana Siegenthaler und Alexandra Yildiz. Man sah am Mittwoch auf der kleineren Bühne des Volkstheaters in 85 Minuten, wie sie alle ihren Mut zusammennehmen, um die natürliche Schüchternheit bei den Auftritten abzulegen.

Die Texthänger mögen auf den ersten Blick dilettantisch wirken, sie gehören zu einer raffinierten Dramaturgie. Diese Geschichten sind authentisch, aus dem Leben gegriffen, mag das Bühnenbild Mai Gogishvilis auch bizarr sein – Tierfiguren, darunter ein goldenes Nashorn, Teddybärenköpfe, Büsten und Statuen, etwa eine große weiße Madonna, die erst mit roter Farbe, dann bunt übergossen wird. Die Frauen erzählen (oder rappen) offen über ihre recht divergenten Familiengeschichten jenseits des konventionellen Schemas „Vater, Mutter, Kind“.

Lesben, Leihvater, Alleinerziehende

Es ergibt sich ein Patchwork, das Verständnis für offene Formen des Zusammenlebens weckt, Intimität schafft. Man erfährt Hoffnungen und Ängste – jene der Vorarlbergerin mit kurdischen Wurzeln, die das Umfeld einer Großfamilie kennt, wie auch jene der gut situierten Professorentochter mit den vielen Geschwistern, die eine antiautoritäre Kindheit hatte. Eine Lesbe mit katholischem Hintergrund schildert selbstbewusst, wie sie mit ihrer Partnerin und dem Leihvater zusammenlebt. Es rühren eine Frau aus prekären Verhältnissen und eine alleinerziehende Mutter. Alle haben zu kämpfen. Diese Vielfalt strebt nach Harmonie. (norb)

Nächster Termin im Volx, Margaretenstraße 166, Wien 5: 5. u. 15. November, 6. u. 9. Dezember, 20 Uhr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)