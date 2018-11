Der superreiche Kandidat ist scharf auf Politik

Die Entwicklung war beängstigend, so surreal wie realitätsnah: In nicht einmal zwei Stunden hat sich Gregor Bloéb als schwerreicher Herr Russek von einem naiven Kandidaten in einen gerissenen Politiker verwandelt. Er spielt diesen Aufsteiger im Akademietheater in Wien mitreißend. Russek ist ein bereits im Ruhestand befindlicher Investmentbanker, der knallhart auf Vorteil bedachtes Handeln hinter unbedarft erscheinender Unverbindlichkeit versteckt. Am Ende wird er zum abgebrühten Demagogen, einem Wahlsieger, der „seinem Volk“ alles und nichts versprochen hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2018)