Vintage-Verwertung mit Paul McCartney

Auch aus Rishikesh stammen die ersten Notizen für einen McCartney-Song, der so gar nicht indisch anmutet: die Flohmarktidylle „Junk“ mit dem feinen Refrain „Buy! Buy! – says the sign in the shop window; Why? Why? – says the junk in the yard“. Obwohl die Melodie den Vergleich etwa mit „Blackbird“ nicht scheuen muss, wurde der Song für „The Beatles“ nicht verwendet. Er erschien erst auf McCartneys erstem Soloalbum (April 1970). Mit einer Version von „Junk“ begann 29 Jahre später McCartneys drittes „klassisches“ Album, „Working Classical“, erschienen kurz nach „Run Devil Run“, einer Sammlung von Interpretationen ältester Rock'n'Roll-Songs. Er sei eben Bürger zweier Welten, erklärte McCartney im Interview: „I'm always working class. I'm always from Liverpool, and my roots are always in rock 'n' roll – but I like the odd cello.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)