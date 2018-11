Wie John Lennon den Tabak verfluchte

„Although I'm so tired, I'll have another cigarette“, singt John Lennon, „and curse Sir Walter Raleigh, he was such a stupid get.“ Was kann der dafür? Nun, der Seefahrer, Schriftsteller und Spion im Dienste Ihrer Majestät Elisabeth I., berühmt für seine letzten Worte vor seiner Enthauptung („Dies ist eine scharfe Medizin, doch es ist ein Medicus für alle Krankheiten“), hat auch den Tabak aus Amerika (Virginia!) eingeführt. Dass ihn Lennon „get“ nennt, geschieht nicht nur um des Reimes willen, das ist eine Liverpooler Variante des Schimpfwortes „git“. Auf einer der in der CD-Box enthaltenen Session-Takes hört man an einer Stelle die Art von bewusst altväterlichem Backgroundgesang, mit dem die Beatles damals gern blödelten und der in einigen Songs in der Endversion des Albums geblieben ist (z. B. auch in „Revolution 1“). In „I'm So Tired“ zum Glück nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)