Yoko Ono und ein dreckiger alter Mann

Geht es um Heroin? Um Sex? Um einen Mord? Oder nur um Glück? John Lennons jedenfalls bestürzendes „Happiness Is a Warm Gun“ ist einer der kunstvollsten Songs des Albums. Eine Demo-Version, nur mit Akustikgitarre, zeigt seine Urform: die Zeilen „I need a fix 'cause I'm going down“ (etc.) und „Mother superior, jump the gun“, gefolgt von einem Refrain, der mit dem Namen der bei den Aufnahmen – zum Leidwesen der anderen Beatles – stets anwesenden Lennon-Freundin spielt: „Yoko Ono, oh no, Yoko Ono, oh yes.“ Den Liedtitel hatte Lennon von einem Artikel in der Zeitschrift „American Rifleman“ übernommen. Und den ersten Teil, in dem ein Mann auftaucht, der seine Frau verspeist und/oder dem National Trust spendet, nannte er in einer Notiz „Dirty Old Man“. Vielleicht derselbe wie in „Mean Mr. Mustard“, das auch damals entstand?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)