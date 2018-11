Die indischen Wurzeln des „Jealous Guy“

Im Frühling 1968 verbrachten die Beatles einige Zeit im nordindischen Rishikesh, auch mit Meditationsstunden beim Guru Maharishi Mahesh Yogi. Nur Ringo Starr reiste bald heim: Das Leben in Rishikesh erinnere ihn an die Ferienlager seiner Kindheit, sagte er, auch das Essen vertrage er nicht: Er müsse sich Koffer voller Heinz-Baked-Beans-Dosen aus England mitnehmen. Lennon blieb länger, er widmete dem Maharishi danach die bös-traurige Abrechnung „Sexy Sadie“. Doch der spirituelle Unterricht erbrachte auch zwei positive Songs: McCartneys „Mother Nature's Son“ und Lennons „Child of Nature“, das aber nicht auf dem Weißen Album erschien. 1971 verwertete Lennon die schöne Melodie für das Lied „Jealous Guy“ (später auch ein großer Hit von Bryan Ferry), aus der Anfangszeile „On the road to Rishikesh“ wurde „I was dreaming of the past“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)