„Sylvia“ – der goldene Traum von einem Ballett

Gewiss, man wird Ausstatterin Luisa Spinatelli nicht den Vorwurf ersparen, sie hätte für das abschließende Bacchanal allzu tief in den Goldfarbentopf gegriffen – und doch: Ihre an klassischer Kulissenmalerei orientierten Bilder bilden den pastellig-zarten Hintergrund für ein Feuerwerk tänzerischer Virtuosität, wie man es nicht nur in Wien selten in solcher Perfektion erleben kann. Die Premiere von „Sylvia“ zur Musik von Léo Delibes wurde zur umjubelten Demonstration der Leistungsfähigkeit des Staatsballetts.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2018)