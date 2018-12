Steven Scharf ersetzt Joachim Meyerhoff in "Medea"-Erstaufführung

Steven Scharf, 1975 in der DDR geboren, übernimmt für den erkrankten Joachim Meyerhoff die Rolle des Lucas (Jason) in Simon Stones sehr freier Bearbeitung von Euripides „Medea“, ab 20. Dezember im Burgtheater zu sehen. Scharf war an den Münchner Kammerspielen engagiert und ist auch vom Fernsehen bekannt („Polizeiruf 110“). Am Burgtheater war er in Joseph Roths „Radetzkymarsch“ und in Arthur Millers „Hexenjagd“ (Regie: Martin Kusej) zu erleben.

(Red.)