Birgit Minichmayr kehrt unter Kušej zurück an die Burg

Ihre Schauspielkarriere hat Birgit Minichmayr 1999 am Burgtheater begonnen. 2004 zog sie weg und war in Wien nur mehr in einzelnen, wenn auch sehr wichtigen Produktionen zu sehen. Nun kehrt die 41-Jährige zurück zu ihren Ursprüngen. In Wien lebt sie mit ihrem Partner und ihren im Vorjahr geborenen Zwillingen schon eine Weile wieder, ab Herbst 2019 wird sie voraussichtlich auch wieder fixes Ensemblemitglied am Burgtheater sein. Das bestätigt sie im Interview mit der neuen Ausgabe des "Fleisch"-Magazin, das morgen, Samstag erscheint: "Es sieht alles danach aus. Es gibt schöne Gespräche und ich wüsste eigentlich nicht, was noch schiefgehen kann."

Der neue Direktor Martin Kušej übernimmt die Bühne ab der Spielzeit 2019/2020 und wählt aktuell sein Ensemble aus. Minichmayr und er kennen einander gut, der von ihm inszenierte "Weibsteufel" von Karl Schönherr wurde ab 2008 eines ihrer erfolgreichsten Stücke, das jahrelang an vielen deutschsprachigen Bühnen zu sehen war.

Das 2004 gegründete "Fleisch"-Magazin hat soeben seine 50. Ausgabe mit einem Sammelband der besten Geschichten aus 14 Jahren herausgebracht (19,90 Euro), der den ziemlich selbstbewussten Titel trägt: "Wir haben den Journalismus nicht neu erfunden. Aber wir waren ein paar Mal ganz schön knapp dran". Ab heute ist auch das neue Magazin (5 Euro) erhältlich.

Im Interview mit "Fleisch" spricht Minichmayr zum ersten Mal darüber, wie sehr sie sich gewünscht hat Mutter zu sein und was sich seit der Geburt ihrer Zwillinge für sie geändert hat. Sie sagt außerdem: "Ich bin eine sehr körperliche Schauspielerin. Wenn ich noch in 20 Jahren eine gewisse Sexyness auf der Bühne habe, dann finde ich das nicht schlimm, sondern total in Ordnung, solange das in Zusammenhang mit meinen Rollen bleibt. Wobei, auch wenn man das privat über mich sagen würde, könnte ich gut damit leben."

