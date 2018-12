„Medea“ zwischen Tragödie und Telenovela

So ein Mann, so ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an, dieser Wuchs, diese Kraft, weckt in mir die Leidenschaft“, trällerte in den Siebzigern, von Gender-Debatte und #MeToo unbeleckt, Margot Werner, eine Art Vorläuferin von Helene Fischer. „Vom ,Ich dich auch‘ zum ,Du mich auch‘“ lautet ein Kalauer über die Liebe, die Spanne zwischen diesen beiden Polen kann kurz, aber auch quälend lang sein. In Simon Stones „Medea“ nach Euripides, seit Donnerstagabend im Burgtheater zu sehen, steckt ein wenig von allem, der gefährliche Frohsinn der Eroberung, Euphorie, Klammern, Wut und die finale Katastrophe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)