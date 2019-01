Was Martin Kusej dem Burgtheater bringen könnte

„Mavie!“, flötet der Regisseur Martin K. in sein Handy. Morgen ist er wieder in Wien, am Burgtheater, wo er „Richard III.“ von Shakespeare probt. In München hat Martin K. allerhand angerichtet: Eine Gunstgewerblerin, die seine Geliebte war, holte er auf die Bühne und schwängerte die Regieassistentin. Jetzt bitte nicht empören! Die Szene stammt aus „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn im Residenztheater, es handelt sich um die letzte Inszenierung des Intendanten Martin Kušej an der Isar.