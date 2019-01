Soll das Volkstheater zum Schwimmbad werden?

Ein riesiger Kasten an der Zweierlinie in Wien kriegt demnächst eine neue Leitung. Was erwartet diese künstlerische Direktion, wenn die Intendantin Anna Badora nach durchwachsenen fünf Jahren im Sommer 2020 aufhört? Was erwartet die Stadt Wien von diesem Haus, das seit Jahrzehnten unterdotiert und vor allem auch sanierungsbedürftig ist? Selbst nach mehreren Rückbaumaßnahmen hat dieses Theater noch immer 870 Plätze. Sie zu füllen, erfordert geradezu Zauberkräfte. Die Konkurrenz in Wien ist stark. Was tun? Man braucht wahrscheinlich nicht nur nur großzügigere Stifter, sondern auch echten Reformwillen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2019)