Edutainment mit Clemens Haipl und Herbert Knötzl

Ein Bein ist zu kurz gewachsen. Was kann man tun? Adäquate Verlängerung findet man im ältesten Mäuseverleih Wiens. Und warum die Feldmaus von ihrer körperlichen Beschaffenheit her eher auf Zug und nicht wie die Hausmaus auf Druck ausgelegt ist, erklären Clemens Haipl und Herbert Knötzl in ihrem neuen Programm dann auch noch. Es heißt "2 sind nicht zu bremsen" ("2" und nicht "zwei", vielleicht um sich von Bud, Terence und einem geparkten Motorradreiseblog zu distanzieren).

Passend zum Titel fliegen namensähnliche Zitrusbonbons tief, manchmal turbulent durch das Publikum. Es sind Treueprämien für die motivierte Teilnahme an den projizierten Bilderrätseln. Haipl und Knötzl setzen dieses Mal auf Edutainment aus den Fächern Geografie und Musik. Abseits dessen bleiben die beiden Projekt-X-Leiter inhaltlich aber auf sicherer Flughöhe. Sie spielen erwartungsgemäß mit der Doppeldeutigkeit der Sprache und den doppelten Gesichtern von Gesellschaft, Rechtsstaat und Zoohandel.

Dazwischen kommt immer wieder Rammstein aus dem Kinderzimmer, ein bayerischer Pirat über die Runden oder der Häuptling der Wikinger ins Foodie-Fernsehen. Letzterer kocht allerdings nicht, genauso wenig wie die britische Königin oder vielleicht auch Al Cook, der wiederum gar nichts mit dem Programm zu tun hat. Springmäuse gibt es trotzdem nur im Frühling - und wer sich jetzt noch auskennt und die absurden Sketche von Clemens Haipl und Herbert Knötzl bisher schon unterhaltsam fand, ist sicher auch in ihrem neuen Programm gut aufgehoben. Gern im Kittel: Clemens Haipl (l.) mit Herbert Knötzl – Johannes Ehn