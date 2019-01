Theater Drachengasse: „Chaos & Utopia"

Eine Geschichte nicht über Alice, dafür aber über die Bewohnerinnen und Bewohner des Wunderlands zeigt das Theater in der Drachengasse. „Chaos & Utopia" ist eine Schauspiel- und Zirkusartistik-Performance für Jugendliche ab 13, in der es um Selbstbestimmung und Emanzipation geht. Alles beginnt mit einem Blick in den Spiegel: Die Herz-Schmerz-Königin schaut durch ihn in die Menschenwelt. Doch statt dieser Alice erscheinen Vernunft und Ordnung und die gefallen ihr sofort. Denn diese schöne andere Welt bietet ihr ungeahnte Möglichkeiten für die perfekte Diktatur. Somit beauftragt sie ihre Gefolge, durch den Spiegel zu reisen und das einzufangen, was die Menschen so groß und mächtig macht. Die Gesellschaftssatire von Stephan Lack und Töchter der Kunst ist ab 28. 1. im Theater Drachengasse (Fleischmarkt 22, 1010 Wien) zu sehen.