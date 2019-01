BlöZinger: „Vorzügliche Betrachtungen"

Das Jahr beginnt gut, BlöZinger können jedenfalls nicht jammern. Das Duo startet mit seinem achten Bühnenprogramm „Vorzügliche Betrachtungen" durch. Das Textstudium wird größtenteils flachfallen, sie zeigen ein Best-of ihres bisherigen Œuvres. ­Premiere ist am 25. 1. im Stadtsaal. Außerdem steht für Robert Blöchl und Roland Penzinger heuer noch eine Preisverteilung an. Am 10. 3. werden die beiden CliniClowns mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. BlöZinger gelinge es „mit schauspielerischer Raffinesse, schwarzem Humor und einem Minimum an Requisiten, großes Kino zu ­projizieren", begründet die Jury ihre Wahl. ­­

Der Grazer Martin Kosch hebt am 22. 1. sein Stück „Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück" im Niedermair aus der ­Taufe. Kosch widmet sich darin dem Feld der Problemforschung.