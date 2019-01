Grazer Schauspielhaus: Burn-out oder Bore-out

Das Bürger- und Bürgerinnen-Ensemble des Grazer Schauspielhauses (Bild) hat sich mit einem aktuellen Thema beschäftigt: Burn-out oder Bore-out. Arbeiten wir uns zu Tode oder langweilen wir uns zu Tode – in der Arbeit? „Schöne neue Welt: Leonce und Lena suchen einen Ausweg" heißt das Stück, das am 25. Jänner Premiere hat. Bereits am Freitag, am 18. Jänner, findet im NÖ Landestheater in St. Pölten eine Art Familientreffen statt: Elisabeth Orth und Mavie Hörbiger lesen aus Doderers „Strudlhofstiege". Worum’s da geht, wollen Sie wissen? Oje. Um alles. Vor allem aber um die schrullige Wiener Society, die Hauptrolle spielt ein Parzival namens Melzer. Versäumen Sie nicht, die echte Strudlhof­stiege in Wien 9 zu besichtigen, wenn Sie sie noch nicht kennen. Mittelalter-Mashup im Rabenhof mit „König Artus" für Kinder ab 11 Jahren. Tendenz: Lustig mit Inhalt (z. B. 19. 1.).